MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Am Montag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,35 Prozent höher bei 26 267,10 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 238,400 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,015 Prozent auf 26 179,30 Punkte an der Kurstafel, nach 26 175,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 26 305,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 179,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 27 043,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 101,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 27 855,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2,13 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 6,17 Prozent auf 9,81 EUR), Delivery Hero (+ 3,56 Prozent auf 26,78 EUR), Nordex (+ 2,12 Prozent auf 13,03 EUR), Aroundtown SA (+ 2,04 Prozent auf 2,00 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,81 Prozent auf 51,66 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-2,85 Prozent auf 22,17 EUR), Siltronic (-2,43 Prozent auf 74,20 EUR), FUCHS SE VZ (-1,81 Prozent auf 43,44 EUR), HENSOLDT (-1,57 Prozent auf 37,68 EUR) und freenet (-1,55 Prozent auf 26,68 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 465 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,412 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,18 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

