Hochrechnung 31.12.2025 10:04:40

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aurubis-Investment verdienen können.

Am 30.12.2020 wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aurubis-Aktie bei 63,66 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,571 Aurubis-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 124,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 195,10 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 95,10 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Aurubis betrug jüngst 5,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

