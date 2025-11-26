MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aurubis-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Aurubis-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Aurubis-Anteile bei 74,78 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Aurubis-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,373 Aurubis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 484,35 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 25.11.2025 auf 111,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,44 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis belief sich zuletzt auf 4,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at