MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das CTS Eventim-Papier an diesem Tag 86,45 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CTS Eventim-Aktie investiert, befänden sich nun 1,157 CTS Eventim-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.12.2025 92,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,35 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,06 Prozent verringert.

Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 7,59 Mrd. Euro. CTS Eventim-Papiere wurden am 01.02.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Papiers auf 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at