CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Lohnendes CTS Eventim-Investment?
|
05.12.2025 10:03:38
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das CTS Eventim-Papier an diesem Tag 86,45 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CTS Eventim-Aktie investiert, befänden sich nun 1,157 CTS Eventim-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.12.2025 92,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,35 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,06 Prozent verringert.
Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 7,59 Mrd. Euro. CTS Eventim-Papiere wurden am 01.02.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Papiers auf 25,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten
|
04.12.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt CTS Eventim auf 'Kaufen' - Fairer Wert 97 Euro (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
03.12.25
|CTS EVENTIM: Der italienische Rock-Superstar Ligabue eröffnet die Live Entertainment Ära der neuen spektakulären ARENA MILANO (EQS Group)
|
03.12.25
|CTS EVENTIM: Italian rock superstar Ligabue will open the stage of the spectacular, brand new ARENA MILANO (EQS Group)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|81,65
|1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.