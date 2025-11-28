MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CTS Eventim-Anteile 33,80 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 295,858 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 27.11.2025 24 526,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 82,90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 145,27 Prozent gleich.

Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 7,94 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Papiere an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at