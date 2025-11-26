Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Kursentwicklung im Fokus
|
26.11.2025 15:59:22
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen
Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,45 Prozent stärker bei 29 145,96 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 336,743 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,361 Prozent höher bei 29 120,78 Punkten, nach 29 015,89 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 28 942,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 250,57 Zähler.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 291,98 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 30 822,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, notierte der MDAX bei 26 210,76 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 5,88 Prozent auf 16,85 EUR), thyssenkrupp (+ 5,05 Prozent auf 9,07 EUR), TeamViewer (+ 3,42 Prozent auf 5,75 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,93 Prozent auf 32,30 EUR) und HelloFresh (+ 2,43 Prozent auf 5,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-5,89 Prozent auf 3,00 EUR), WACKER CHEMIE (-2,52 Prozent auf 65,65 EUR), CTS Eventim (-1,97 Prozent auf 82,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,67 Prozent auf 61,65 EUR) und AUTO1 (-1,26 Prozent auf 23,52 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 882 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,346 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
07:58
|Kreise: Fila-Mutter Anta könnte für Puma bieten - Übernahmespekulation nicht neu (dpa-AFX)
|
26.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|PUMA-Aktie: US-Händler-Zahlen treiben die Erholung (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.11.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-DD: PUMA SE: Markus Neubrand, buy (EQS Group)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen
|30.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,95
|-0,07%
|AUTO1
|23,18
|-2,19%
|CTS Eventim
|82,70
|0,30%
|flatexDEGIRO AG
|32,10
|-0,56%
|HelloFresh
|5,81
|1,72%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,36
|0,68%
|PUMA SE
|19,37
|13,37%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|62,65
|0,48%
|RTL
|33,65
|0,45%
|TeamViewer
|5,66
|0,62%
|thyssenkrupp AG
|9,11
|-0,07%
|WACKER CHEMIE AG
|65,65
|0,54%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 288,02
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.