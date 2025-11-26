Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

Kursentwicklung im Fokus 26.11.2025 15:59:22

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,45 Prozent stärker bei 29 145,96 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 336,743 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,361 Prozent höher bei 29 120,78 Punkten, nach 29 015,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 28 942,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 250,57 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 291,98 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 30 822,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, notierte der MDAX bei 26 210,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 5,88 Prozent auf 16,85 EUR), thyssenkrupp (+ 5,05 Prozent auf 9,07 EUR), TeamViewer (+ 3,42 Prozent auf 5,75 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,93 Prozent auf 32,30 EUR) und HelloFresh (+ 2,43 Prozent auf 5,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-5,89 Prozent auf 3,00 EUR), WACKER CHEMIE (-2,52 Prozent auf 65,65 EUR), CTS Eventim (-1,97 Prozent auf 82,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,67 Prozent auf 61,65 EUR) und AUTO1 (-1,26 Prozent auf 23,52 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 882 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,346 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen

30.10.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
29.10.25 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
29.10.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,95 -0,07% Aroundtown SA
AUTO1 23,18 -2,19% AUTO1
CTS Eventim 82,70 0,30% CTS Eventim
flatexDEGIRO AG 32,10 -0,56% flatexDEGIRO AG
HelloFresh 5,81 1,72% HelloFresh
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,36 0,68% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 19,37 13,37% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 62,65 0,48% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RTL 33,65 0,45% RTL
TeamViewer 5,66 0,62% TeamViewer
thyssenkrupp AG 9,11 -0,07% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 65,65 0,54% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 288,02 0,23%

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

