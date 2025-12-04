CTS Eventim Aktie

80,30EUR 1,10EUR 1,39%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

04.12.2025 14:07:59

CTS Eventim Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat CTS Eventim von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 97 Euro belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal des Konzertveranstalters und Ticketverkäufers habe das dritte Quartal einen klaren Wendepunkt markiert, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen mit William Willms einen renommierten neuen Finanzvorstand präsentiert./rob/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
79,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
80,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

