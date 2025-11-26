Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmittag.

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent fester bei 29 139,91 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 336,743 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,361 Prozent auf 29 120,78 Punkte an der Kurstafel, nach 29 015,89 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 28 982,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 250,57 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 2,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der MDAX bei 30 291,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 822,93 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Stand von 26 210,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 13,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 5,34 Prozent auf 16,76 EUR), thyssenkrupp (+ 4,98 Prozent auf 9,06 EUR), TeamViewer (+ 3,33 Prozent auf 5,75 EUR), Nordex (+ 2,65 Prozent auf 26,38 EUR) und Delivery Hero (+ 2,45 Prozent auf 17,13 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-4,89 Prozent auf 3,03 EUR), CTS Eventim (-2,03 Prozent auf 82,05 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,36 Prozent auf 61,85 EUR), WACKER CHEMIE (-1,19 Prozent auf 66,55 EUR) und Sartorius vz (-0,99 Prozent auf 240,80 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 862 542 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,346 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

