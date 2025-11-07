MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr eingebracht

CTS Eventim-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug an diesem Tag 86,55 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 115,540 CTS Eventim-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (79,30 EUR), wäre die Investition nun 9 162,33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,38 Prozent eingebüßt.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,66 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag des CTS Eventim-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at