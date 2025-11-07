CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

Profitabler CTS Eventim-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren CTS Eventim-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

CTS Eventim-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug an diesem Tag 86,55 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 115,540 CTS Eventim-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (79,30 EUR), wäre die Investition nun 9 162,33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,38 Prozent eingebüßt.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,66 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag des CTS Eventim-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

06.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 CTS Eventim Buy UBS AG
05.11.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
05.11.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 79,65

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

