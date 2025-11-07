CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Profitabler CTS Eventim-Einstieg?
|
07.11.2025 10:04:27
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr eingebracht
CTS Eventim-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug an diesem Tag 86,55 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 115,540 CTS Eventim-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (79,30 EUR), wäre die Investition nun 9 162,33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,38 Prozent eingebüßt.
CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,66 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag des CTS Eventim-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
31.10.25
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
24.10.25
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.10.25
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|79,65
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.