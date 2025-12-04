HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Langfristige Investition
|
04.12.2025 10:03:38
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen
Das HELLA GmbH-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,53 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,737 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 80,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,82 EUR wert. Mit einer Performance von +119,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
HELLA GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,97 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Das HELLA GmbH-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
27.11.25
|MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: Hätte sich eine HELLA GmbH-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt? (finanzen.at)
|
19.11.25
|Schwacher Handel: MDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|WDH: Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus (dpa-AFX)