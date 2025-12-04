MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen

Das HELLA GmbH-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,53 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,737 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 80,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,82 EUR wert. Mit einer Performance von +119,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

HELLA GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,97 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Das HELLA GmbH-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

