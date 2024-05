MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen HELLA GmbH-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 74,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,511 HELLA GmbH-Aktien. Die gehaltenen HELLA GmbH-Aktien wären am 30.04.2024 10 974,63 EUR wert, da der Schlussstand 82,20 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,75 Prozent.

HELLA GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,13 Mrd. Euro gelistet. Am 11.11.2014 fand der erste Handelstag der HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des HELLA GmbH-Papiers lag damals bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at