MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren

Am 20.02.2023 wurde das HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag bei 59,30 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hat, hat nun 1,686 Anteile im Depot. Die gehaltenen HOCHTIEF-Anteile wären am 19.02.2024 168,55 EUR wert, da der Schlussstand 99,95 EUR betrug. Damit wäre die Investition 68,55 Prozent mehr wert.

Der HOCHTIEF-Wert an der Börse wurde auf 7,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at