MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PUMA SE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem PUMA SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,82 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, befänden sich nun 200,723 PUMA SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 04.12.2025 4 209,15 EUR wert, da der Schlussstand 20,97 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,91 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von PUMA SE belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at