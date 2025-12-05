PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|PUMA SE-Investition im Blick
|
05.12.2025 10:03:38
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem PUMA SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,82 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, befänden sich nun 200,723 PUMA SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 04.12.2025 4 209,15 EUR wert, da der Schlussstand 20,97 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,91 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von PUMA SE belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: PUMA SE
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|20,99
|0,38%
