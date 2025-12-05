PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

PUMA SE-Investition im Blick 05.12.2025 10:03:38

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PUMA SE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem PUMA SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,82 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, befänden sich nun 200,723 PUMA SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 04.12.2025 4 209,15 EUR wert, da der Schlussstand 20,97 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,91 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von PUMA SE belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PUMA SE

02.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
19.11.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 PUMA Halten DZ BANK
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 20,99 0,38% PUMA SE

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

