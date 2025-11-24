MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie gebracht.

Das RTL-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das RTL-Papier an diesem Tag bei 81,92 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,221 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 40,53 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,47 Prozent verringert.

Insgesamt war RTL zuletzt 5,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at