RTL Aktie
|32,70EUR
|-0,60EUR
|-1,80%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
18.11.2025 10:50:55
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalszahlen stünden unter dem Eindruck weiter verschlechterter Werbemärkte, schrieb Annick Maas am Dienstag. Die Prognosesenkung komme nach dem jüngsten Cut von Ströer nicht überraschend./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
32,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,32%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,20%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
12:05
|AKTIE IM FOKUS: RTL schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung (dpa-AFX)
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RTL auf 'Market-Perform' - Ziel 31 Euro (dpa-AFX)
|
09:29