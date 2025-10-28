RTL Aktie
|34,10EUR
|-0,60EUR
|-1,73%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Hold
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34,35 €
|
Abst. Kursziel*:
1,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,64%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
24.10.25
|MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
24.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu RTLmehr Analysen
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|34,00
|-2,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:17
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:07
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|06:49
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:22
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:21
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06:13
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG