ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat RTL Group nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und gesenktem Jahresausblick mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Adam Berlin stellte die Anleger am Dienstagmorgen auf eine negative Kursreaktion ein. Die Werbetrends dürften im zweiten Halbjahr schwach ausfallen, und die neue Prognose für das operative Ergebnis (Ebita) für 2025 deute auf eine Abwärtskorrektur der Konsensschätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich hin, schrieb er./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
