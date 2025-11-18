RTL Aktie

32,70EUR -0,60EUR -1,80%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

18.11.2025 11:32:42

RTL Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat RTL Group nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und gesenktem Jahresausblick mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Adam Berlin stellte die Anleger am Dienstagmorgen auf eine negative Kursreaktion ein. Die Werbetrends dürften im zweiten Halbjahr schwach ausfallen, und die neue Prognose für das operative Ergebnis (Ebita) für 2025 deute auf eine Abwärtskorrektur der Konsensschätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich hin, schrieb er./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Neutral
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32,60 € 		Abst. Kursziel*:
-11,04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,31%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

10:50 RTL Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
11.09.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 RTL Hold Warburg Research
11:32 RTL Neutral UBS AG
10:50 RTL Market-Perform Bernstein Research
