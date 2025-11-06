TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Profitable TAG Immobilien-Anlage?
|
06.11.2025 10:03:50
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das TAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,20 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,129 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 13,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225,32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 125,32 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TAG Immobilien
Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.10.25
|MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.10.25
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
16.10.25
|MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine TAG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)