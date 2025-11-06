TAG Immobilien Aktie

Profitable TAG Immobilien-Anlage? 06.11.2025 10:03:50

MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen TAG Immobilien-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das TAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,20 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,129 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 13,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225,32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 125,32 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

