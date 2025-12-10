Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Frühe Investition
|
10.12.2025 10:04:06
MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Deutsche Wohnen SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,51 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 235,239 Deutsche Wohnen SE-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Wohnen SE-Aktien wären am 09.12.2025 4 763,59 EUR wert, da der Schlussstand 20,25 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52,36 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Deutsche Wohnen SE einen Börsenwert von 8,12 Mrd. Euro. Deutsche Wohnen SE-Anteile wurde am 01.01.1900 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers belief sich damals auf 142,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
