LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT



