FUCHS Aktie
|40,20EUR
|2,00EUR
|5,24%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,44 €
|
Abst. Kursziel*:
43,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
