MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit HOCHTIEF-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 69,66 EUR. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,355 HOCHTIEF-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 106,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 531,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,17 Prozent gesteigert.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at