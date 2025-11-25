MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HOCHTIEF-Investment gewesen.

HOCHTIEF-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 118,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,446 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 287,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 425,68 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 425,68 EUR, was einer positiven Performance von 142,57 Prozent entspricht.

Der HOCHTIEF-Wert an der Börse wurde auf 20,32 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at