HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Frühe Anlage
|
25.11.2025 10:03:41
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen
HOCHTIEF-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 118,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,446 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 287,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 425,68 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 425,68 EUR, was einer positiven Performance von 142,57 Prozent entspricht.
Der HOCHTIEF-Wert an der Börse wurde auf 20,32 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: HOCHTIEF
Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
24.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|290,40
|0,90%