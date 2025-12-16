KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable KION GROUP-Investition? 16.12.2025 10:03:58

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen KION GROUP-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 70,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141,044 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 64,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 125,53 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 8,50 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Anteils auf 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KION GROUP

Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten