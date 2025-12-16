MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen KION GROUP-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 70,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141,044 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 64,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 125,53 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 8,50 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Anteils auf 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at