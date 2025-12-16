KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Profitable KION GROUP-Investition?
|
16.12.2025 10:03:58
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 70,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141,044 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 64,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 125,53 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,74 Prozent.
Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 8,50 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Anteils auf 24,19 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.12.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an (dpa-AFX)
|
05.12.25
|AKTIEN IM FOKUS: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.12.25