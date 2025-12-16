KION GROUP Aktie
|64,05EUR
|-0,55EUR
|-0,85%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Aber auch Kion gehörten zu den anhaltenden Gewinnern./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,85 €
|
Abst. Kursziel*:
23,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,34%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Analysen zu KION GROUP AGmehr Analysen
|09:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|64,00
|-0,93%
