MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Knorr-Bremse-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Knorr-Bremse-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 99,10 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,009 Knorr-Bremse-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 74,42 EUR wert. Mit einer Performance von -25,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 11,95 Mrd. Euro wert. Zum Börsendebüt des Knorr-Bremse-Papiers wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at