MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Knorr-Bremse-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 63,18 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Knorr-Bremse-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,583 Knorr-Bremse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,16 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 08.02.2024 auf 56,96 EUR belief. Mit einer Performance von -9,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Knorr-Bremse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,28 Mrd. Euro. Damals wurde der erste Kurs eines Knorr-Bremse-Anteils bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at