RTL Aktie

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

Performance im Blick 01.12.2025 10:04:31

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden RTL-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24,35 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die RTL-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,068 RTL-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.11.2025 1 398,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,05 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 39,84 Prozent gleich.

RTL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

