Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Letztendlich kletterte der MDAX im XETRA-Handel um 1,31 Prozent auf 29 918,57 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342,704 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,136 Prozent auf 29 571,38 Punkte an der Kurstafel, nach 29 531,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 528,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 955,85 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 5,32 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.10.2025, den Stand von 30 236,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 358,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, stand der MDAX noch bei 26 225,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 16,33 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 14,60 Prozent auf 20,10 EUR), HelloFresh (+ 5,92 Prozent auf 6,19 EUR), Gerresheimer (+ 5,23 Prozent auf 26,54 EUR), Aurubis (+ 5,02 Prozent auf 119,20 EUR) und AUTO1 (+ 3,06 Prozent auf 24,24 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Nordex (-2,34 Prozent auf 25,82 EUR), HENSOLDT (-1,94 Prozent auf 68,35 EUR), WACKER CHEMIE (-1,70 Prozent auf 66,30 EUR), PUMA SE (-1,34 Prozent auf 19,95 EUR) und RENK (-1,23 Prozent auf 50,45 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 191 880 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,198 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

2025 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 14,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

