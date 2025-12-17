MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aurubis-Investment verdienen können.

Das Aurubis-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Aurubis-Papier an diesem Tag bei 78,55 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 12,731 Aurubis-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 492,04 EUR, da sich der Wert einer Aurubis-Aktie am 16.12.2025 auf 117,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,20 Prozent gesteigert.

Aurubis wurde am Markt mit 5,14 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at