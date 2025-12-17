Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt nachmittags

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent leichter bei 29 995,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 353,623 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,195 Prozent auf 30 105,64 Punkte an der Kurstafel, nach 30 047,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 29 898,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 105,64 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,065 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der MDAX bei 29 086,93 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 17.09.2025, einen Wert von 30 217,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, stand der MDAX noch bei 25 939,89 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 16,63 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 3,45 Prozent auf 9,17 EUR), HENSOLDT (+ 3,38 Prozent auf 71,95 EUR), RENK (+ 2,36 Prozent auf 52,84 EUR), Aurubis (+ 1,37 Prozent auf 118,80 EUR) und RTL (+ 1,36 Prozent auf 33,50 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-2,81 Prozent auf 21,08 EUR), Gerresheimer (-2,07 Prozent auf 26,50 EUR), AUTO1 (-2,03 Prozent auf 26,12 EUR), LANXESS (-1,89 Prozent auf 17,11 EUR) und RATIONAL (-1,80 Prozent auf 629,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 484 720 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,542 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at