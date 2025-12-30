KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Performance unter der Lupe
|
30.12.2025 10:03:41
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das KION GROUP-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren KION GROUP-Anteile an diesem Tag 31,86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,387 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.12.2025 2 131,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,90 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,12 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von KION GROUP belief sich jüngst auf 8,77 Mrd. Euro. KION GROUP-Anteile wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines KION GROUP-Anteils lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
