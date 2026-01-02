thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

Index im Fokus 02.01.2026 09:29:14

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 30 808,30 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 364,671 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,319 Prozent auf 30 715,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30 617,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 853,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 715,23 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,71 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 523,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 733,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 25 718,85 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,92 Prozent auf 68,30 EUR), AUTO1 (+ 3,22 Prozent auf 28,18 EUR), HENSOLDT (+ 2,79 Prozent auf 75,45 EUR), AIXTRON SE (+ 2,63 Prozent auf 17,76 EUR) und Delivery Hero (+ 2,24 Prozent auf 23,23 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil RATIONAL (-0,83 Prozent auf 656,00 EUR), KRONES (-0,59 Prozent auf 135,00 EUR), Nemetschek SE (-0,54 Prozent auf 92,30 EUR), KION GROUP (-0,51 Prozent auf 67,90 EUR) und TeamViewer (-0,50 Prozent auf 6,02 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 322 124 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 41,145 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 8,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 19,56 13,29% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,60 -2,11% Aroundtown SA
AUTO1 27,86 1,98% AUTO1
Delivery Hero 22,68 -0,26% Delivery Hero
Evonik AG 13,25 -0,67% Evonik AG
HENSOLDT 75,80 3,55% HENSOLDT
KION GROUP AG 69,30 1,84% KION GROUP AG
KRONES AG 134,60 -0,59% KRONES AG
Nemetschek SE 90,25 -2,90% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,39 3,58% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 651,00 -1,21% RATIONAL AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,35 0,68% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
TeamViewer 5,92 -2,07% TeamViewer
thyssenkrupp AG 9,63 3,02% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 865,81 0,81%

