HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Kursentwicklung im Fokus
|
23.12.2025 09:29:01
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben
Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 30 398,17 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 362,125 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,003 Prozent höher bei 30 438,12 Punkten, nach 30 437,29 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 438,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 378,33 Einheiten.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 28 263,82 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 30 265,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 705,25 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,15 Prozent auf 65,75 EUR), HENSOLDT (+ 0,95 Prozent auf 74,20 EUR), HELLA GmbH (+ 0,86 Prozent auf 82,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,60 Prozent auf 66,55 EUR) und K+S (+ 0,49 Prozent auf 12,21 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Nordex (-1,10 Prozent auf 28,90 EUR), thyssenkrupp (-0,74 Prozent auf 9,10 EUR), PUMA SE (-0,69 Prozent auf 21,74 EUR), KION GROUP (-0,67 Prozent auf 66,75 EUR) und United Internet (-0,60 Prozent auf 26,52 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 155 930 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,703 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Mit 16,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,65
|0,92%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|81,80
|0,00%
|HENSOLDT
|74,15
|1,64%
|K+S AG
|12,24
|1,16%
|KION GROUP AG
|66,85
|-0,45%
|Nordex AG
|28,92
|-0,55%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,30
|-0,09%
|PUMA SE
|21,90
|0,37%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|65,55
|1,31%
|RTL
|33,80
|0,00%
|thyssenkrupp AG
|9,14
|0,53%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|66,55
|1,45%
|TUI AG
|9,41
|-0,11%
|United Internet AG
|26,56
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 397,87
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.