MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Knorr-Bremse-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,98 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, befänden sich nun 15,630 Knorr-Bremse-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 119,10 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 30.05.2024 auf 71,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,91 Prozent.

Insgesamt war Knorr-Bremse zuletzt 11,49 Mrd. Euro wert. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie belief sich damals auf 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at