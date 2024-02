MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verloren

Das Knorr-Bremse-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Knorr-Bremse-Papier bei 88,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Knorr-Bremse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 113,186 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.02.2024 auf 62,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 092,25 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 29,08 Prozent.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich jüngst auf 9,43 Mrd. Euro. Damals wurde der erste Kurs des Knorr-Bremse-Papiers bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at