MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren angefallen

Knorr-Bremse-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Knorr-Bremse-Aktie an diesem Tag bei 95,60 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 104,603 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.05.2024 auf 74,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 751,05 EUR wert. Mit einer Performance von -22,49 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Knorr-Bremse eine Börsenbewertung in Höhe von 12,13 Mrd. Euro. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers belief sich damals auf 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at