Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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05.10.2026 14:42:51

Melius Upgrades Microsoft to Buy With $665 Target on AI Security Demand

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