Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter hätten die Erwartungen an die Marge im Pkw-Geschäft etwas verfehlt, schrieb Analyst Patrick Hummel am Dienstag nach Zahlen. Die Kommentare zum Gesamtjahr beruhigten aber.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:36 Uhr ging es um 4,8 Prozent auf 71,21 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 26,39 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 2 895 986 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2024 um 13,8 Prozent. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2024 / 05:56 / GMT



