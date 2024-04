Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Outperform-Bewertung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die Profitabilität im Kerngeschäft des Autobauers liege zwar unter der Markterwartung, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig aber ist dem Experten zufolge, dass der entsprechende Margenausblick für das laufende Jahr beibehalten worden sei.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 71,21 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,79 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 2 895 986 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 13,8 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

