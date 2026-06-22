Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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22.06.2026 19:15:45
Merck Scores Key Phase 3 Win For Novel Ulcerative Colitis Therapy
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