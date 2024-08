Merck verzeichnet Auftragserholung bei Process Solutions

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA sieht bei der Life-Science-Sparte Process Solutions Licht am Ende des Tunnels: Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal weiter erholt, teilte der Konzern mit. Im Zeitraum April bis Juni ging der Umsatz der Geschäftseinheit, die Produkte und Dienstleistungen für Arzneimittelherstellung anbietet, zwar noch um 11,8 Prozent zurück und drückte damit den Umsatz der gesamten Sparte Life Science um 3,7 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro. Der Lagerbestandsabbau bei den Kunden dürfte in der zweiten Jahreshälfte aber zu einem Ende kommen, bekräftigte Merck.

"Für Life Science gehen wir von einer zunehmenden Erholung im Geschäftsjahr aus, die in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder zu organischem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr führen sollte", hieß es im Halbjahresbericht.

Der Konzern bestätigte die bisherige organische Prognose für Life Science, erwartet aber eine potentiell stärkere Belastungen durch Wechselkurseffekte und nahm deshalb die Spartenprognosen in absoluten Zahlen leicht zurück. Im Gesamtjahr 2024 wird nun ein Umsatz in der Spanne von 8,80 bis 9,50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, und ein bereinigten EBITDA von 2,55 bis 2,80 Milliarden Euro. Bisher lag die Prognosespanne beim Umsatz bei 8,90 bis 9,60 Milliarden Euro und beim EBITDA pre bei 2,55 bis 2,85 Milliarden.

