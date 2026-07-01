Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
01.07.2026 16:58:55
Meta is building a cloud business to sell excess AI computing power
It will run the data centres and chips that power the models and charge developers to access themWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab (dpa-AFX)
|
01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.07.26