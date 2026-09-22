Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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22.09.2026 16:59:21
Meta vs. Amazon: The Battle to Own E-Commerce’s 'Invisible Layer'
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Nachrichten zu Amazon
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21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
|Risiko für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Wovor Michael Burry jetzt warnt (finanzen.at)
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18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Red Bull kann Dosenwerk bauen - Stadt Baruth stellt Weichen (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
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|Amazon
|222,55
|-1,33%
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