Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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31.07.2026 16:51:57

Amazon Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon nach Quartalszahlen von 320 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit einem Umsatzplus von fast 20 Prozent habe der Online-Händler das stärkste Wachstum seit 20 Quartal verzeichnet, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Kaufen
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 269,75 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 266,81 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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