Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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21.07.2026 17:00:00
Meta’s Quest Game Subscribers Will Be Getting Some Xbox Extras
Meta’s throwing Xbox cloud gaming Into Its Horizon Plus Quest subscription, and converting its controllers to work with it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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21.07.26
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|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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20.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar (dpa-AFX)
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|Bill Ackmans Mega-Wette: Aktien von Amazon, Meta, Microsoft im Berkshire-Stil (finanzen.at)