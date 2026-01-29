Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.01.2026 11:29:00
Metaverse: Meta verschiebt Fokus auf Hardware-Entwicklung
Meta hält an der VR-Sparte fest und will künftig stärker in neue Hardware investieren. Die Verkäufe von Smart Glasses haben sich derweil mehr als verdreifacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
