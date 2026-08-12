Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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12.08.2026 18:25:07
Michael Burry Just Shorted Palantir Again -- He Thinks It's Headed Below $1
Michael Burry rose to prominence as one of the hedge fund managers who foresaw the 2007-2009 housing market collapse, a prediction later detailed in the book and feature film The Big Short. That one correct call effectively cemented his reputation as a skilled short-seller, or an investor who profits when stock prices decline.In recent years, Burry has been vocal in his skepticism about the artificial intelligence (AI) boom, arguing that many AI-related stocks trade at valuations disconnected from reality. Now, Burry has disclosed a fresh short position in Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), publicly asserting that the shares are intrinsically worth less than $1.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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