NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 15:30:02
Michael Burry Shorted Nvidia Stock. Is He About to Make Another Fortune?
Michael Burry gained popular fame after author Michael Lewis chronicled his prescient shorting of the mortgage market ahead of the subprime mortgage crisis in his book The Big Short, which later was made into a movie of the same name.
Burry made hundreds of millions for himself and his investors thanks to that bet. Some years after closing the hedge fund he ran during the 2000s, he opened a new one called Scion Asset Management, which he closed down in 2025.
Michael Burry. Image source: Getty Images.
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