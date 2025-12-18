NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
18.12.2025 15:03:00
Micron just had its Nvidia moment. What comes next for the stock?
Micron’s dramatic beat has analysts feeling upbeat about the company’s ability to be a huge beneficiary of the AI boom.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18:02
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
16:02
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)