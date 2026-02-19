Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
19.02.2026 19:16:43
Microsoft error sees confidential emails exposed to AI tool Copilot
The company says it has addressed the issue and it "did not provide anyone access to information they weren't already authorised to see".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
